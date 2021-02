Rapide Et Fiable PRET

Je me prenomme Madame PARRA NADEGE; je suis Entrepreneur de profession et spécialiste de l'action humanitaire internationale, né le 11 septembre 1960 à LYON en France. Je fus directrice du Congé Solidaire en France et au Canada, ex-membre associé de Handicap International, et actuellement fondatrice et directrice de l'ONG UNE PLANETE AVEC UN MEME SOURIRE (UPAUMS) et fondatrice et directrice de l'Institut de Coopération Internationale, ainsi que directeur exécutif de l'ONG PLANETE VERTE au Burkina Faso.