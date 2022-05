Nous préparons des plats Oriental Tunisien fait maison comme le couscous, la chorba, le tajine...

Nous livrons à domicile ou au bureau sur annemasse et environ, la livraison est gratuite, vous nous trouverez aussi sur les marchés les mardi, mercredi et vendredi sur annemasse, le jeudi à la roche sur foron, le samedi à gaillard et les dimanche à collonges sous salève.



