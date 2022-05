Je m'appelle Sabine Rappailles et je suis mère de 3 enfants.

Je suis en réinsertion professionnelle afin de me réorientée dans le métier de secrétaire médicale.

J'apprécie dans ce métier le contact humain, l'accompagnement et le soutien des personnes.

Il faut également avoir une approche professionnelle avec ces personnes qui souffrent et ainsi les comprendre, les rassurer tout en sachant ne pas rentrer dans la compassion.