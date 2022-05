Raquel ARAUJO PINTAT

Au cours de mes trois années en licence AES à l’université de Saint Quentin en Yvelines (78) et de ma formation de deux ans en administration financière à l’université intégrée du Ceara, à Fortaleza (Brésil), j’ai pu étudier de nombreuses matières nécessaires dans ce domaine comme la comptabilité, la gestion, l’économie et le droit.



Mes principales qualités sont ma polyvalence et mon bon sens de l’organisation. Je pourrais à ce titre citer comme exemple, la mise en place lors de mon précédent emploi d’un système de classement de tous les documents administratifs et comptables de la société.



Mes compétences :

Assistante de Gestion