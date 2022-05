Raquel DALMASCHIO

Pharmacienne titulaire d’un Master en Cosmétologie, quadrilingue, j'ai acquis tout au long de mes expériences professionnelles et personnelles les compétences suivantes :



• Capacité à organiser des manifestations : Je travaille de la conception de bases de données réunissant les acteurs clés, en passant par la rédaction des documents supports, jusqu'au montage complet de congrès



• Une fibre commerciale : Je possède une expérience de la vente en contact direct avec la clientèle, acquise dans l'univers des cosmétiques de luxe (Harrod's GB)



• Ma capacité managériale : J'ai encadré une équipe de 21 visiteurs médicaux et une équipe de 17 animatrices formatrices (Beiersdorf- Eucerin)



J'ajoute que je suis à l'aise dans un contexte international : j'ai vécu au Brésil, en Italie, en Angleterre et en France, pays dont je connais les différentes sensibilités.



Mes compétences :

Beauté

Connaissance technique

Motivée

Organiser

Recherche

Sage

Technique