Raquel MARTIN CASTILLO

J'ai initialement une formation en biologie, je me suis toujours intéressé au problématiques liés à l'alimentation. Pour cela j'ai réalisé un cours en "Agriculture Biologique" qui m'a permis de connaître la réglementation européenne et les méthodes de production biologiques. Je viens d'une famille de commerçants en produits alimentaires, au sein de celle-ci j'ai acquis la vision de l'importance de se nourrir sain et de qualité.



Ma sensibilité pour conserver l'environnement m'a amené à quelques stages dans des études environnementales. Cependant j'ai décidé de continuer mes études dans l'alimentation et j'ai commencé le master Agrofood Chain à Toulouse. Avec une spécialisation dans le développement durable autour de l'alimentation, je vise travailler sur des projets en durabilité et sur le lien alimentation-santé en respectant l'environnement.



Mes compétences :

Organisation du travail

Adaptabilité

Travail en équipe

Développement personnel

Autonomie

Relationnel

Persévérance

Recherche