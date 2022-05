Passionée du travail manuel et des métiers d'art j'ai crée mon atelier de joaillerie en mars 2010. J'offre mes services pour la création de bijoux au particulier mais aussi aux créateurs qui auraient besoin de faire fabriquer leur pièces. Je travaille des techniques et matériaux diverses: maquettes en cire, métal, galvanoplastie, laque et émail, etc.



Mes compétences :

Joaillerie

Bijouterie

Création