Raquel PÉREZ ANLLO

Je suis titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) de Traduction et Interprétation par l’Université de Salamanque. Tout au long de ces quatre années j’ai acquise un ensemble de compétences parmi lesquelles les techniques de traduction efficace et de qualité, ainsi que la capacité de gérer une équipe de travail. Au même temps, j’ai travaillé en stage pour l’Université de Salamanque dans le programme ExperimenTRADO, site Internet de cette Université qui collecte des articles sur traduction, interprétation et documentation en différentes langues. J’ai aussi collaboré comme traductrice bénévole avec Croix-Rouge espagnole, en travaillant avec des textes en anglais, français et espagnol.



En tant que interprète, j’ai eu l’expérience de travailler dans ce même emplacement au Coloquio Angers-Salamanca ; seminario : migraciones, identidad y nación (séminaire de migration, identité et nation), étant la langue d’origine le français et la langue cible l’espagnol.



Je suis aussi dotée d’une expérience dans l’enseignement au sein de l’Éducation Nationale française par le programme Assistants étrangers en France pendant l’année scolaire 2016-2017.

Je me suis toujours intéressée aux différentes cultures et aux diverses langues et je suis heureuse de pouvoir continuer à élargir mes connaissances à travers d’un emploi que je considère tout à fait nécessaire dans le monde moderne.



Mes compétences :

Travail en équipe

Interprétation FR/EN > ES

Traduction FR/EN <> ES

Outils de traduction assistée par ordinateur (SDL

Internet

Microsoft Office

Création de site web

Bureautique

Relations sociales

Flexibilité

Autonomie professionnelle