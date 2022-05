Raquet OLIVIER

Expérience professionnelle :



De 2005 à 2008 chez TPF Utilities

Chef de Projet d'exploitation (Responsable de la gestion et de la conduite d'installations de traitements d'effluents et de production d'eaux de procédés chez des clients)

- Assurer le bon fonctionnement des installations et ce sur plusieurs sites.

- Diriger, encadrer, motiver et développer le personnel opérationnel.

- Interlocuteur privilégié avec le client (sites de Ferblatil, Cokerie d'Ougrée, Chatqueue, Kessales appartenant à Arcelor – Mittal)

- En charge des budgets opérationnels (achats maintenance et investissements, main d'œuvre, ..)

- Assurer et coordonner les différents travaux de maintenance et d'investissements.

- Rédaction des rapports d'exploitation



Année 2004 aux Forges de Zeebrugge

Sites de Herstal et d’Evegnée - Barchon

Chef de Production

- Assurer la gestion journalière des ateliers en vue de garantir la production en fonction des plannings établis en respectant les impératifs coûts et qualité

- Vérifier, faire actualiser et faire respecter les gammes de travail

- Vérifier et renseigner la GPAO tout au long de l’exécution des commandes

- Définir les jalons critiques dans le cycle de fabrication

- Imposer les règles de sécurité en vigueur, principalement en pyrotechnie

- Gérer la maintenance du parc machine et matériel et des bâtiments

- Gérer, animer et encadrer le personnel du service

Responsable chargé d’affaires « munitions »

- Analyser et répondre aux documents techniques et calendaires transmis par le client

- Veiller à la mise en oeuvre du devis et définir le plan de développement de l’affaire

- Assister le service commercial de la BLA (Business line Armament) lors des négociations avec le client

- Anticiper les problèmes potentiels et définir les solutions alternatives

- Gérer les dépenses sur affaires pour assurer le profit à terminaison et reporter ces états financiers à la Direction Financière



1986 à 2003 à Chaudfontaine Monopole

Fin 2003 : Site de Chaudfontaine (groupe Coca-Cola) – non rachat de Duk’eau et à terme

fermeture de la siroperie

Responsable de fabrication et approvisionnements

- Gestion journalière de la siroperie et de 6 lignes de conditionnements en collaboration avec les services connexes

- Respect des impératifs liés à la production : qualité (ISO – HACCP), délais, coûts, sécurité, hygiène, environnement, rentabilité …

- Recherche de toutes les améliorations possibles

- Gestion du personnel de production : supervision, motivation…

- Responsabilité des approvisionnements en matières premières

- Contacts et développement des relations avec les fournisseurs

1993-2003 à Chaudfontaine Interbrew puis Sunnyland

Responsable de fabrication et approvisionnements au département siroperie et Responsable du site de Duk’eau (Francorchamps)

- gestion journalière des deux services

- approvisionnements « just-in-time » des matières premières dans le respect du planning et ce, en tenant compte des impératifs de qualité alimentaire

- Gestion du budget global des deux services

- En collaboration avec le service R&D et les fournisseurs, améliorations des produits existants et développements de nouvelles recettes

- Rédaction et mise à jour des procédures ISO et HACCP

- Gestion administrative afin de faire parvenir aux services comptables des chiffres fiables

- Gestion totale du site de Duk’eau, à savoir : extraction et traitement de l’eau, soutirage, packaging, logistique, maintenance, gestion du personnel, respect des normes légales et environnementales, house-keeping,….





1986