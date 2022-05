Rarhib SAKHI

Je suis à la recherche d'un investisseur français souhaitant s'installer au Maroc ,j'ai déjà une entreprise installée depuis 2009 sur la ville D'el Jadida(ville industrielle)ayant pour activité principalement la distribution des produits de sécurité ,des EPI et de la formation aussi l'equipement et le conseil pour la protection contre les incendies à déstination des industries,des collectivités et des immeubles.

Nous pouvons rajouter d'autres activités selon l'évolution de la société,je possède aussi un bureau siège de 70m2.

Je possède un portefeuille moyen de clients et de fournisseurs et je représente deux cartes de produits de protection.J'ai besoin d'un investisseur sérieux et qui prendra en charge la gestion de l'entreprise en actionnariat à 40%(recrutement,formation et développement de l'entreprise).La contribution est estimée à 50.000 euro.

