Rarmoul Bouhadjar HICHEM

In-Motion sécurité est un fournisseur de solutions avancées dans l'Algerie

de la sécurité par caméras de surveillance numérique. Forte de l’expérience

de son équipe multidisciplinaire, in-Motion sécurité est devenue le fournisseur

par excellence des clients désireux de fonctionner aisément à l'aide des nouvelles

technologies numériques de sécurité.



Établie à Ain-Temouchent depuis sa création en 2010, in-Motion sécurité offre une gamme complète de produits et services de sécurité incluant toute une panoplie de caméras tant visibles que discrètes selon les besoins, des DVR (réputés pour leur simplicité d'opération et leur fiabilité) pouvant soutenir un nombre illimité de caméras, des systèmes d’alarme ainsi que des équipements d’accès de portes, des solutions IP.



Beaucoup plus - avec pour objectif ultime d’assurer la protection de ses clients et une

Diminution de leurs pertes d’opérations grâce à l’intervention de ses systèmes et son expertise.



NOS POINTS FORTS :



La maîtrise en interne, de l'ensemble de la chaîne sécuritaire

(audit, conception, installation, maintenance)

aussi bien en sécurité incendie qu'en sûreté électronique.



Le développement d'une solution adaptée à la spécificité de chaque site :

- Sites industriels

- Centres de recherche ou laboratoires

- Sièges sociaux d'entreprises

- Sites sensibles

- Établissement médico-sociaux



Audit & Conseil Conception :



Nos équipes d'experts se rendent sur vos sites, évaluent vos besoins en tenant compte de vos installations, de votre activité et de l'environnement.



Une solution adaptée et personnalisée est alors conçue par notre bureau d'étude et vous est proposée aussi bien en matière de Sécurité Incendie que de Sûreté Électronique et Mécanique.



Nous privilégions depuis toujours les systèmes et logiciels libres dits "ouverts" et élaborons les solutions de systèmes de Sécurité/Sûreté en toute indépendance de fabricant.



RÉALISATION DES TRAVAUX :



Composée d'ingénieurs, conducteurs de travaux, chefs de projet, techniciens et d'un bureau d'étude,

in-Motion Sécurité vous accompagne tout au long de votre projet en

réalisant l'installation globale des solutions de Sécurité Incendie et de Sûreté Électronique.



- Établissement du cahier des charges

- Étude

- Installation

- Programmation

- Mise en service

- Réception

- Formation



NOTRE ENGAGEMENT ET NOS VALEURS :



Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour fournir à tout moment le meilleur niveau de performance.

Afin d'atteindre cet objectif, nous nous sommes dotés d'un système Qualité impliquant l'ensemble de nos collaborateurs. Nous évaluons régulièrement le niveau de satisfaction de nos clients afin de mesurer notre niveau de performance.



Fiabilité

Respecter les délais et les engagements pris



Innovation

Innover pour relever les défis



Excellence

Rechercher l'excellence pour offrir le meilleur



Réactivité

Décider et agir rapidement pour gagner en efficacité



Transparence

Agir avec éthique, intégrité et honnêteté



Écouter

pour mieux combler les besoins et anticiper les attentes





