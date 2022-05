Ras Interim MARSEILLE ESTAQUE

R.A.S n'est pas une entreprise de travail temporaire comme les autres : nous sommes à votre service 7 jours/7 et 24 heures/24 sans interruption.

Nous assurons un recrutement spécifique et urgent adapté à votre situation.



Un recrutement en CDI, CDD ou Intérim pour un profil spécifique ou urgent à effectuer ? R.A.S et son équipe de permanents, formés aux métiers qu'ils délèguent, apportent une réponse immédiate et adaptée, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, aussi bien en semaine que les week-ends et jours fériés.



Découvrez l'intérim autrement avec R.A.S Intérim et Recrutement. Plus de 40 ans d'expérience et un service 24 heures/24 et 7 jours/7 unique font toute la différence.



L'agence R.A.S MARSEILLE ESTAQUE est spécialisée dans les domaines de la logistique et du tertiaire. Nous recherchons des comptables (h/f), des manutentionnaires (h/f), des caristes (h/f), des agents de tri (h/f).



R.A.S INTERIM

572 Chemin du Littoral

13016 Marseille

04.91.99.00.14

marseille-rh@ras-interim.fr