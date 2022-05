Filiale du groupe RAS, RAS Maritime & Commerce International, est spécialisée sur les métiers de l'Overseas, et des métiers du commerce international.



Fort d'une équipe de consultants basés sur les agences du Havre, Marseille, Lyon, Paris, Brest, Rouen, Toulouse et Bordeaux, nous proposons à nos clients une offre sur mesure et adaptée à leurs besoins en recrutement, et à nos candidats, des postes en adéquation avec leurs compétences et aspirations professionnelles.



Vous avez un projet de recrutement ? Vous êtes en recherche d'un emploi en Intérim, CDD, CDI ?



Avec RAS Maritime & Commerce International, vous avez un interlocuteur spécialisé sur vos métiers, à l'écoute et disponible.

Possédant une réelle maîtrise de vos métiers, notre équipe de consultants est issue des différents acteurs de la Supply Chain (Commissionnaire en Transport, Compagnies Maritime et Chargeurs) avec une réelle maîtrise de vos enjeux.



maritime@ras-interim.fr





Mes compétences :

Recrutement

Armateur

Transport maritime

Chargeur

Transport international

Commissionnaire de transport

Transport Aérien