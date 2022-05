Rasamoelina EUGÈNE DE LIGORI

Formé en sciences de la terre et en sciences agronomiques, appuyé par un renforcement de capacités dans le domaine de développement durable, de développement institutionnel et organisationnel et enrichi par des expériences en matière d'étude, de recherche et de gestion innovante de projets /programmes dans différents domaines (agricole, eau-hygiène et assainissement, environnement, économique et social), je me permets de dire que j'ai un bagage pour faire réussir des projets et programmes de développement



Mes compétences :

Gestion de chantiers de travaux

Facilitateur / FDF

Gestion de projets/programmes de développement

Développement économique

Développement durable

Recherche

Développement institutionnel