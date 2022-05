Rasendrarivo JOHARY STÉPHEN

Avocat, de formation spécialisée en Droit des affaires, avec une expérience tournée vers le conseil juridique et fiscal d’entreprise.



Mes compétences :

Contentieux des affaires

Droit bancaire et financier

Droit administratif

Droit de l'arbitrage

Droit public des affaires

Droit de la propriété intellectuelle

Droit fiscal des affaires

Procédure civile

Droit foncier

Droit pénal des affaires

Droit fiscal

Droit public général

Procédures collectives

Contentieux fiscal

Contentieux administratif

Audit de litiges

Fusions et acquisitions

Droit des entreprises en difficultés

Audit social

Droit des affaires