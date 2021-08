Rashed ISSA

Journaliste et Critique de Théâtre

Diplôme :

2000 : Licence en Critique Et Littérature Théâtrale, Institut supérieure de l’art de théâtre, Damas.



Expériences professionnelles :



- 2016-2017 écrivain en « Alqus Alarabi » la journal arab à Londre.



· 2013 : Rédacteur des rubriques « la culture » et « la opinion » du journal électronique libanais « Al Moudon ».



· 2009/2013 : Journaliste reporter de l’Agence France Presse AFP dans les domaines de la culture, l’art et la société.



· 2010 : Éditeur du journal électronique émirati « Al Raai News».



· 2009 : Préparateur de l’émission « Adoaa Al Madina », Orient tv.



· 2005/2006 : Journaliste reporter pour le programme « 360 Degrés » produit par l’association de presse allemande MICT, ce programme a été diffusé par des radioes libanais, irakien et palestinien



· 2004/2012 : Dar al Opéra » en Syrie.



· 1997/2000 : Journaliste reporter indépendant pour des arabes journaux comme : l’émirati « Al Khalije », le koweïtien « Al Raai Al Aame », « Al domari », « Techrine Al isboei », « Al Mouhawer ».



· 2000/2012 : Journaliste reporter pour le journal libanais « Al Safire »



· 1995 : éditeur et présentateur radio « Al quods » à Damas.

Formation :



· 2009 : Participation à l’atelier « Intercultural Moderation: Communication in Public Space » organisé par la télévision allemande DW et la centre culturel allemand à Damas.





Divers



-Langues: l’arabes : langue maternelle,

- l’anglais : moyenne.

-Française: moyenne.