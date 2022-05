Missions effectuées :

Depuis mars 2008 : Société Générale et Coface : Consultant technique Middleware, support niveau 3 sur les Outils MiddleWare(weblogic, Apache, Tuxedo, Informatica)

Pendant 4 ans 6 mois : Société Générale : Référent Technique Applicatif

Pendant 2 ans : Bouygues-Telecom : Architecte Etude et Développement sur

Pendant 1 ans : Chronopost : Etude et Développement

Pendant 6 ans : EDF : Chef de projet, Etude et Développement