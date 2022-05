Rashid JAGHNANE EL IDRISSI

- 1983-1984: Formation au centre de maîtrise chez OCP A Safi,

- 1984-2017: Cadre Administratif chez OCP à la ville D'ÉL Jadida,

- 1996-2017: Redponsable des activités sportives et Management de sport et infrastructures sportives chez OCP,

- 1994-2008: Diplômes de compétences en technique de body building et nutrition spécifique,

- 2001-2008: DT adjoint à la F.R.M.BB,

- Conférencier national sur le plan technique et diététique sous l'égide de la F.R.M.BB,

- Arbitre national en body building,

- conseiller sur le plan technique pour équipement des infrastructures des sports,

- Capacité de coordination avec tout corps de sport: Fédération, Ligues et Associations sportives.

- pratiquant du sport Body building et préparateur physique.



Mes compétences :

