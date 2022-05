Rashmi JESWANI

Vaste expérience de développement et marketing de produits avec des compétences en analyse et en gestion de projets. Expertise dans Scrum Agile SDLC, la collecte des exigences, l'analyse et développement de workflows. Poursuivant des certifications "Project Management Professional" (PMP) et "Certified Scrum Master" (CSM).



Mes compétences :

Wordpress

Adobe

SugarCRM

Logiciel CRM

Microsoft SharePoint

Kanban

Scrum

Adobe Photoshop

UML

Github

Gestion de produit

Agile

Développement informatique

HTML

ActionScript 3

Développement web

Gestion de projet

Marketing

Java

CSS

JavaScript

Développement produit