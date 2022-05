Rasmy AZIZ

Aziz Rasmy est titulaire d’un doctorat en psychopédagogie et une maîtrise (M. A.) en mesure et évaluation en éducation à de l’Université de Montréal. Il est enseignant- chercheurs à l’Univesité Mohamed V, faculté des sciences de l’éducation à Rabat. Il est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Ses travaux de recherche portent sur le développement professionnel des enseignants, l’intégration des technologie et l’évaluation de l’enseignement et la formation.