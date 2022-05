Rasna KUMAR BONNABEL

ASSISTANT DE DIRECTION: LANGUE MATERNELLE ANGLAIS



Madame, Monsieur,



Indienne d’origine mariée en France, je me permets de présenter ma candidature comme Assistante de Direction : Langue Maternelle Anglais.



Mon parcours « atypique », de par mes fonctions polyvalentes, j’ai pu acquérir des compétences qui vont de l’assistante de direction au développement des activités. Cette capacité d’appréhender la gestion globale d’une entreprise avec le soutien de mes différents patrons est un atout important pour appréhender au mieux l’activité d’Assistante de Direction.



De plus, diplômée d’une Licence dans la Littérature Français, j’ai approfondi, entre autre, mes connaissances de la culture et la civilisation française.



Mes différents expériences sur les 20ans m’ont apportées la connaissance et expertise dans la gestion d’agenda, coordination/organisation complexe des bureaux de Présidents, CEO, VP et Direction Générale ainsi que d’Analyse Financière et Budgétaire, un peu de Marketing et Communication.



Pragmatique, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation, respecte la confidentialité des informations qui me sont communiquées et sais prendre des initiatives à bon escient.



Je souhaite exprimer et mettre à profit ce savoir-faire au sein d’une entreprise susceptible de donner un sens à mes projets et engagements professionnels. C’est pourquoi, j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au poste d’Assistante de Direction.



Je suis immédiatement disponible et suis mobile pour tout éventuel déplacement.

Dans la perspective de pouvoir discuter avec vous de mon parcours professionnel et de nos attentes respectives, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Bien cordialement,

Rasna



Mes compétences :

Autnome, efficace, fiable, honnête

Assistant de Direction Bilingue

environnement multi culturel

Coordinatrice

Ouvert aux autres

Relationnel souriant

Sieges

budgets

Sage Accounting Software

SSP

SAP IS BANKING

SAP CRM

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino