Rasnkalu TELAMAREGGAE

ALBERTO dit RASNKALU a SU mélanger son côté conteur et animateur sur scène les rythmes de ses racines sont percutants sa vix imposante et sonstyle Rumba Reggae apportent le groove et l'ambiance festive

1990-2000 : Membre du groupe Apartheid Not parmis les Leads vocaux le meilleur groupenreggae punk de la diaspora africaine avec plusieurs concerts et albums.

2000-2013 : Création du groupe TELAMA en tant que musicien chanteur animateur avec un mélange de soukous qui donne une sonorité afro-reggae.

2013-2014 : Carrière solo avec un nouveau style reggae rumba accompagné de son 1er album solo : Lève-toi : Telama single DVD/CD

2014-2015 : Associé au BAMBAM collectif en tournée aux Îles Comores (Océan Indien).



Mes compétences :

chant animation et musique