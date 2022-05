RASOAVELONA Victorine

Directeur Général de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence

Antananarivo - Madagascar

Mission de l'INCC: Préparer et former des futurs exportateurs et commerciaux professionnels

Commissaire du Commerce - Diplômée en Commerce International -

Formateur en matière de projet





Mes compétences :

Relations extérieures

Programmation projets Ministère

Formation

Administration