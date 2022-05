Je suis RASOLOMAHEFA Sylvain Isaia

34 ans

Marié depuis cinq ans maintenant avec deux petits garçons.



Du coté professionnelle: j'ai eu suffisamment d'expérience dans la domaine de la logistique durant mes plusieurs années d'existences dans des différentes société dans les quelles j'ai fréquenté déjà, surtout au niveau du magasin de stock et du transport.



Mes parcours d'études. Suite à l'instabilité politique que nous avons vécu à Madagascar vers l'année 2002, je n'ai pas pu continuer mes études directement après mon Bacc. Alors, je suis obligé d'aller trouver des emplois pour avoir quelque économie. Mais le fait de travailler à l'époque ne m’empêche pas de trouver des études approprié à mon emploi du temps, donc j'ai eu mon diplôme de technicien supérieur en commerce international quelque année plus tard.



En outre. j'aime bien faire de la découvert, je pratique de l'internet.



Du coté religion: je suis croyant, je suis pas alcoolique (je prend occasionnellement)



Du coté sport: j'aime bien les sports mécaniques



Et maintenant, je suis à la recherche d'un emploi correspond à mon profil et mes expériences, surtout dans la domaine de la logistique.



Mes compétences :

Sorties

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISM