Bonjour! Je suis Domoina Hariravaka, Responsable Gestion Personnel et Ressources Humaines chez Eline Soft and Data.

En bref, je m'intéresse à tous ce qui est organisation, administration d'entreprise et offshoring.

Ma devise est : "La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre comment danser sous la pluie" Senèque.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Secrétariat

Télémarketing