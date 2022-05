Contrôleur de Gestion RRG Wien Austria



Objectif: Développer une maîtrise approfondie de la finance d'entreprise et du management. Se spécialiser dans la direction financière et le contrôle de gestion.



Mes compétences :

Microsoft Office

Administration des ventes

Contrôle de gestion

Visual Basic for Applications

SAP Finance

SAP Contrôle de Gestion