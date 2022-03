Ratsifehera FY (RATSIFEHERA)

J'ai commencé dans le webmarketing (community manager, créateur digital, référencement....) et la vente.

En ce moment, j'explore tout autre horizon : l'immobilier. J'ai crée une agence immobilière à Tamatave Madagascar. Nous sommes dans la vente, achat, location et gestion locative des biens immobiliers. Nous mettons en relation les vendeurs et acquéreurs ou les locataires et les bailleurs.

Nous sommes ravis de travailler avec ceux qui ont besoin de notre service.