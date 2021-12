Rayane BABOU

Actuellement étudiant à lécole de Management Léonard de VInci, Je suis actuellement en recherche de stage afin de validé mon année.

Je possède un très bon sens du relationnel et une facilité à apprendre rapidement. Je suis passionné par la vente et la relation directe avec le client.

À la fois dynamique rigoureux et autonome, je serais ravi de remplir cette fonction et de faire partie de votre équipe.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors dun entretien à votre convenance

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, lexpression de mes sincères salutations