Rayane OUBENALI

Actuellement, élève ingénieur en 3ème année à lENSSAT (École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie), je suis à la recherche dun emploi en Octobre 2022.



À travers les nombreux travaux pratiques réalisés durant ma formation dingénieur photonique, mais aussi pendant mes années en classe préparatoire, jai su développer une excellente éthique de travail. Ainsi jai eu la possibilité de mettre en place un protocole dexpérimentation permettant d'étudier la caractéristique dun laser à fibre, loptimisation des réglages dune cavité laser, tout comme la modulation de la lumière à laide de composants optoélectroniques. De plus, au travers dun projet ayant pour but létude et la conception dun prototype de spectrophotomètre, servant à détecter le degré de prolifération des algues, jai pu alors apprendre à appliquer mes connaissances théoriques et pratiques pour répondre à une problématique réelle.



Jai la capacité de madapter afin de travailler dans vos équipes, notamment à laide de mon expérience professionnelle en tant quanimateur, qui ma donné lopportunité daméliorer et dapprécier le travail en équipe, que ce soit par la mise en place dactivités manuelles et sportives ou la préparation de sorties encadrées. Mon expérience dans la réalisation dun évènement réunissant les passionnés de la culture japonaise, ma permis dapprendre à gérer un budget en cherchant à respecter les besoins des intervenants et les nouvelles mesures sanitaires strictes. Lors de mon stage de fin d'études, j'ai appris à suivre un cahier des charges, à analyser et à développer des modèles afin de mieux satisfaire ce cahier des charges en utilisant les solutions de l'entreprise.