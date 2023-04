Actuellement étudiante en deuxième année du cycle dingénieur en Génie des Procédés et Bioprocédés à Polytech Nantes et ayant pour spécialité Management, qualité, sécurité et environnement, je suis à la recherche dun stage de durée minimale de 15 semaines à compter du 22 Mai 2023, suivi dune alternance en Septembre pour enchainer sur mon stage.