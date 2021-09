Raymond J. RINCK *

Bonjour et bienvenue,



Mon Expertise se situe dans La Nouvelle Economie Décentralisée, Les Technologies Blockchain, les Crypto Monnaies

J'ai lancé Crypto Trust Security Pour répondre aux demandes des Particuliers et des entreprises dans ce domaine.

Voici les domaines d'intervention de Crypto Trust Security :



- Les conseils stratégiques et la mise en relation avec les acteurs majeurs de la nouvelle économie pour les entreprises qui veulent être (ou rester) à la pointe dans leur domaine respectif.

- Les formations spécifiques aux révolutions technologiques de la nouvelle économie

- Les nouvelles possibilités de sécurisation de l'entreprise avec les technologies Blockchain (contrôle des identités et des accès internet, intranet, mobile)

- La mise en oeuvre de nouveaux moyens de paiements et d'encaissements ultra sécurisés, moins onéreux pour l'entreprise



L'Economie Décentralisée commence à impacter tous les secteurs de notre vie.

L'Economie Décentralisée est une nouvelle forme d'organisation du XXe Siècle qui s'appuie sur la technologie Blockchain.



C'est un changement radical qui s'opère.

Les technologies Blockchain sont le moteur de la nouvelle économie.



Mes compétences :

Crypto Monnaies

Blockchain Technologies

Nouvelle Economie Décentralisée