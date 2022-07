Raymond SESSOU

Gestionnaire d'entreprise et d'administration de formation, complétée avec un 3éme cycle en Distribution Marketing Vente, mon parcours professionnel a toujours été orienté vers le développement d'entreprise.



Par ailleurs, j'ai très vite été sensibilisé aux questions liées à la Qualité, à la Sécurité et à l'Environnement (QSE). Portant un grand intérêt pour ce domaine, j'ai choisi d'y travailler et d'y évoluer. C'est un domaine très exigeant, de par les normes et les obligations. J'ai opté pour l'Hygiène et la Sécurité, la Santé Sécurité au Travail plus précisément, en me formant et me dotant de formations spécifiques en la matière.



Mes différentes expériences professionnelles se sont axées autour du conseil et de la formation (hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels...), en accompagnement d'entreprises dans la mise en place de différents systèmes de management de la sécurité notamment.

J'ai dirigé le cabinet RS Conseils pendant trois années (2003-2006) avant d'être associé à la création du Cabinet AJS Conseils et Formations, spécialisé dans le domaine QSE et du Management Public (2006-2008).



Convaincu de l'apport plus que positif de la Qualité, la Santé Sécurité au Travail et des enjeux liés à l'Environnement dans toutes organisations, je travaille aussi aujourd'hui à développer le magazine AfriQualité dont je suis cofondateur.



S'adressant à toutes organisations publiques, privées et parapubliques, de tous les continents et africain en particulier, ce magazine est né dans le souci d'informer, de susciter des réflexions et d'apporter des solutions pratiques aux enjeux liés à la Qualité, à la Santé Sécurité au Travail, à l'Environnement et à l'Evaluation des Politiques Publiques en Afrique.



www.afriqualite.com



Lien vers mon article sur l'état des lieux de la prévention des risques professionnels en Afrique sub-saharienne, paru dans le numéro "0" AfriQualité:

http://www.afriqualite.com/articles_lire.php?article=55



Mes compétences :

Hygiène et Sécurité