Après avoir évoluée à l'échelle de la synthèse du matériau, je m'engage aujourd'hui pour trois années de doctorat sur le développement du procédé d'imprégnation de tapes thermoplastiques en considérant la photopolymérisation, afin de compléter et d'enrichir ma formation.



Récemment diplômée Ingénieur Chimiste de l'INP-ENSIACET, j'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein du CERDATO, centre R&D d'ARKEMA, spécialisé dans les polymères. Au cours de cette période, j'ai pu découvrir l'environnement de travail d'un centre de recherche. Combinant rigueur, méthode et curiosité, je souhaite désormais construire mon avenir autour de la recherche. Souhaitant étendre mes compétences dans le domaine des polymères, obtenir de nouvelles connaissances dans le domaine des matériaux thermoplastiques composites me semble être en accord avec la carrière à laquelle j'aspire. Motivée et dynamique, cette expérience me permettra d'acquérir un savoir-faire scientifique plus développé et d'accroître ma réflexion scientifique dans un domaine à l'interface chimie/matériaux.





Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail pour plus d'informations : rebecca.bernatas@gmail.com.