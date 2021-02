Rebecca Blandine NGO BAYEM

Une Licence en Communication d’Entreprise obtenue à l’Université de Douala et un Brevet de technicien supérieur dans la filière sus citée de ESG de Douala, renforcés par plusieurs expériences portant sur la gestion de la clientèle dans diverses entreprises de la place

Désireuse de continuer ma carrière professionnelle et forte des compétences acquises(connaissance parfaite des produits et services proposés) tout au long de mon parcours professionnel, je sais posséder à présent toutes les qualités requises pour intégrer une entreprise de renom , mes qualités relationnelles, communicationnelles et d’adaptation me permettront de m’intégrer sans difficulté dans votre équipe.

Ayant acquis ces derniers mois une certaine réactivité ainsi que la rigueur indispensable pour le management d’une équipe, je sais pouvoir être le collaborateur idéal.



Mes compétences :

Communication

Communication d'entreprise

Gestion de la clientèle

Presse

Recouvrement

Relations publiques