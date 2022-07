Http://www.rebecca-campeau.com/

paris /Belleville /Canal Saint Martin .

COLLECTIONS

(en permanence) VENTES

GALERIES EXPOSITIONS galerie ARTENSION /Montpellier /

COLLABORATIONS PARTICIPATIONS

PARUTIONS

COMMANDES

SCENOGRAPHES ARCHITECTES SALONS

LIVRE

Fait partie de la Collection des Musees Nationaux

Musée D AR BRUT /Montpellier /musée CÉRÈS FRANCO /Montolieu &Lagrasse /.

Mona Bismarck (Paris) Edmond Petit (Paris) Musee Gustave Flaubert et lhistoire de la medecine (Rouen).

Christies, Commissaire priseur Francois Curiel

A 3 ART, Commissaire priseur Pierre Cornette de Saint Cyr.

galerie Edgar (Paris) Dufay/Bonnet (Paris).

Maison des Arts (Chatillon) ; Centre dArt Contemporain (Montmarsan) Grand Palais : Comparaisons Art Capital

en septembre 2013 Chez Colette Festival du lin Masters of Linen Terre de Lin Les Flaneries dArt (Aix-en-Provence) Musee des Beaux

Arts (Carcassonne) Antropologia (Rockefeller center Newyork)

Initial (Hong Kong) Originart (Arles) Fiber Art Fever (Mexico)

Festival textil (S) (Rosny/s/seine) Textil Passion (Mairie 75006 Paris)

Claude Levi-Strauss Paul-Emile Victor Patrick Absalon.

Maison & Objet, Nelly Rodi Centre Pompidou Drugstore Publicis

(Champs Elysees) Delpire & Co (Arles) (paris) Frank Sorbier.

Le Monde Connaissance des arts Liberation LExpress Le Maine libre Le Nouvel Observateur : Special photo N° 8, Robert Delpire La Provence

Arles Journal Zoom Frankfurter Allgemeine Magazin La Repubblica

La Vie du Rail Designers Workshop Journal du Textile Artension

Maison Francaise Guide Michelin Apollo Magazine Eurostart.

Musee de lHomme (Paris) Museum dhistoire naturelle (Paris)

Cite du train (Mulhouse) Les Champs Libres (Rennes ) Unesco

Bibliotheque Forney Musee des Transports (Lucerne, Suisse)

Musee Guerre et Paix en Ardennes (Novion-Porcien) Bilipo (Paris)

Musee de la Batellerie (Ronquieres, Belgique) Musee de la Foret (Ardennes) La Mine bleue (Noyant la Gravoyere).

Anne Gratadour Marcel Meyer.

Giada Ricci Francois Seigneur Sylvie de La Dure. Veronique Dollfus.

Pulsart (Le Mans) 9e Festival dArt singulier, Danielle Jacqui (Aubagne) Start, novembre 2009 AAF, f2010 (Bruxelles) AAF, 2009 et 2010 (Paris) Exposition inaugurale de la Galerie Dufay/Bonnet, 2009 et 2010 (Paris) - au Grand Palais Paris 2014 Comparaisons -2014 Art Partage-2014 galerie Paris l Œil de la femme à Barbe -

Chic Art Fair 2010.t



Vraies Semblances avec le photographe Frank Horvat.



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Lin

Peinture

Portrait

Sculpture

Textile