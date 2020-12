Rébecca EXAVIER (PADOLY)

Bonsoir, je suis Mme PADOLY Rébecca. J'ai 24 ans. Je suis titulaire d'une licence en Economie et Gestion, Option Economie de l'Environnement et l'Aménagement du territoire. Je suis à la recherche d'un emploi en premier lieu dans le secteur administratif sinon je reste ouverte à d'autres postes. Je suis sociable, à l'écoute, j'aime conseiller, je suis organisée, ordonnée, serviable, toujours joyeuse, je suis consciencieuse, je suis honnête... Pendant les vacances j'ai pu travailler à la banque en tant qu'assistante administrative et à Milénis en tant qu'assistante comptable.



Mes compétences :

Courtoisie, savoir vivre

Travailler en équipe

Organisation

Empathie, sens de l'écoute

Accueil de visiteurs

Comptabilité générale