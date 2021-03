Rebecca TIONO (REBECCA TIONO)

J'ai principalement travaillé dans la vente BtoC. J'ai travaillé en tant que commerciale et j'y ai développé des compétences sur les techniques de vente, prospection, négociation, gestion de la relation client. J'ai également travaillé en tant qu'employée de libre service, assistante vendeuse où j'ai fait la caisse, la mise en rayon, la tenue de la boutique.

Je suis sur le point de valider mon BTS en Management Commercial Opérationnel, et je suis actuellement alternante chargée d'accueil polyvalente j'ai donc des missions de responsabilités ce qui me permet en plus de la formation que je suis actuellement de gérer des missions de responsabilités.

Je vous invite à consulter mon CV pour en savoir plus sur mon profil.

Je suis ouverte à toute proposition de poste dans le développement commercial ou dans le Marketing pour ma 3ème année de Licence en Commerce-Vente-Marketing.

N'hésitez pas à me contacter si toutefois mon profil convient à votre besoin.

Bien cordialement!