Je suis reckya madougou experte en finance et consultante internationale en finance. je suis pour trouver des entrepreneurs. ou entreprise pour realiser des constructions et les revendres. aussi investir dans le domaine agricole ou agroalimentaire . je suis disponible pour toute proposition. je ex ministre de la justice et de microfinance au benin.



Mes compétences :

EXPERTE EN FINANCE ET CONSULTANTE INTERNATIONALE E