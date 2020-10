Reda BELHIMEUR

Mon rôle est d'accueillir le patient malentendant, d'évaluer sa gêne auditive en condition de vie et de son impact social. Je pratique ensuite des tests auditifs pour évaluer le degré de surdité.



D'après l'évaluation audiologique et le profil auditif de mon patient, je sélectionne les types d'appareils auditifs adaptés à son audition et ses attentes, le choix de l'appareil reposant sur le consentement éclairé du patient.



Ensuite, je remets au patient un devis dit « normalisé » qui s'accompagne d'une fiche technique présentant les principales spécificités de l'appareil proposé.



Sous réserve de l'obtention d'une prescription médicale d'un ORL, je propose au patient une période d'essai d'appareil auditif, incluant autant de rendez-vous que nécessaire pour l'obtention des résultats prévus.



Pour garantir la démarche qualité, je remets à tous mes patients une charte qui assure une information claire, transparente et complète.



Mes compétences :

Bilan d'orientation audioprothétique

Conseils sur les accessoires et systèmes sans fil

Suivi et contrôle des équipements auditifs

Tiers payant

Choix et délivrance d'appareils auditifs

Montage dossiers de financement

Prévention et protection auditive