Mohamed Reda BENGHEZAL , 24 ans , téchnicien réseaux informatique

Je suis en effet diplômé de OFPPT Rabat Hay-Nahda, école qui m'a permis d'acquérir une solide formation et une expérience utile en entreprise : j'ai eu l'occasion de faire un stage au sein de société REDAL . J'y tenais le poste de Technicien Informatique : Maintenance et Pilotage Informatique , et y ai validé avec succès l'ensemble des missions qui m'ont été confiées



Mes compétences :

CCNA R&S

Microsoft Windows

Microsoft Windows Server

Ubuntu

Réseaux informatiques & sécurité

Maintenance informatique

Microsoft Office

CentOS

Information Technology

Linux

