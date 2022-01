Reda CHERAMI

Profil:



Ayant acquis de longues expériences professionnelles dans le domaine Engineering branche énergétique & pétrolier.



En effet J'ai eu l'opportunité d'exercer mes fonctions dans une entreprise nationale, et également des entreprises multinationales de grande envergure.



Mon parcours ma permis de me forger des convictions et un savoir-faire sur ce que je sais et aime faire, ma aussi permis d'acquérir des compétences que je souhaite aujourd'hui mettre à votre service.



Compétences:



Sens dorganisation et de responsabilité.

Sens relationnel.

Très objectif et la prise dinitiative.

Capacité dadaptation et de communication.

Esprit déquipe.

Respect des règles.

La maîtrise et aptitude à collaborer avec une équipe.