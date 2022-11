Redouane KADMIRI

Kadmiri radouane agé 33ans.

Etude et diplômes : Bac + 2ans

Diplôme technicien en production indestriel.

Certificat en GSD (Générale standard data) gestion des temps de fabrication.

Certificat systèmes et procédure qualité



Compétence professionnelle : gestion de production en charge planification, rendement, ordonnancement ; suivre des commandes ; délai de livraison ; les problèmes

Cleintel satisfaction du client. Calcule de rendement performance et effectivité ;

Calcule des primes de production. Mise a jour les objective de production. Assurer

Les action préventive et corrective qualité de produit .amélioration et développement de produit.

Assurer les réunions de production.

Connaissance professionnelle.

Informatique (Microsoft Excel ; Word pad ; Internet)

Communication interne et technique

Création d esprit d équipe

Langue : arabe parler ; écrire – francais parler ; écrire - anglais parler écrire

Permis de conduire C B

Conclusion

Je suis à votre disposition ; j attend votre réponse favorable.



Très cordialement

Kadmiri radouane

Tel 0663 59 43 34



Mes compétences :

Gsm

Live

Maroc

Microsoft Mail

Production

Responsable production