Redouane SAHNOUNE

Durant des années de formation et de travail, j'ai accumulé un savoir-faire dans différents secteurs économiques: technologies de l'information; tourisme; construction et industrie chimique, où j'ai acquis des compétences clés dans ma carrière:

- Analyse et exploration de données

- Ingénierie d'affaires

- Gestion de projet

- Information System Design

- Optimisation et recherche opérationnelle

- Élaboration de stratégie marketing

- Étude de marché

- Capacité à modéliser les problèmes de gestion

- Maîtrise des outils de prise de décision



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse statistique

Chimie des matériaux

Design graphique

Informatique

Statistiques

Analyse stratégique

Analyse de données

Organisation

Modélisation mathématique

Market research

Volunteering

Various functions supervision

Taxation

Systems Analysis and design

Project Management

Organizational behavior

Maintained business intelligence management

Local Government

Information system design

Feasibility Studies

Data Mining

DBMS

Customer Relationship Management

Business Intelligence