REGATTA EMPLOI est une société de travail temporaire indépendante créée en mai 2016. Nous sommes situés à St-Herblain (44).



Nous sommes reconnus auprès de nos clients entreprises, pour notre réactivité et notre qualité de recrutement, mais aussi auprès de nos clients intérimaires, pour notre disponibilité et notre aptitude à les accompagner dans leur projet professionnel.



Cécile MANSON, Manager Agence et son équipe, reste à votre disposition alors n’hésitez pas à nous contacter !