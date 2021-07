Régéner ACTION

L'association RégénerAction, fondée par un groupe de patients, lutte contre la Sclérose en Plaques.



Suite à la "dalle" qui couvre l'IVCC en France, Bruno Tron (Lesparre, Aquitaine) entame une grève de la faim dans une semaine.

Je supporte son action et j'ai besoin de votre support. Ce mail est à envoyer à vos contacts, en leur demandant d'envoyer à leurs contacts, etc ... j'aimerai que les journalistes s'intéressent et relaient au public pour l'informer.

Quand on est malade, comme moi, comme Bruno et des centaines de milliers de personnes, on n'accepte pas que les labos, les big pharmas se fassent du fric sur notre maladie, on n'accepte pas leur complicité avec les médecins, on n'accepte pas de ne pas avoir le choix du traitement et ce qui, personnellement, m'écoeure le plus, c'est que cette maladie touche surtout les jeunes adultes, 18, 19 / 20, 25 ans !

Et je n'accepte pas qu'un neurologue me parle comme si je ne comprenais rien sous prétexte que je n'ai pas fait médecine, il s'agit juste de mon corps !

J'en ai long à raconter sur les neurologues que j'ai vu à Paris...

MERCI. JE SUIS CONCERNEE.

IVCC : Insuffisance Veineuse Céphalo-rachidienne Chronique.

C'est un mauvais drainage du sang par le cerveau. Cela cause ou contribue aux symptômes de toute maladie neuro-dégénérative, comme la sclérose en plaques.

Le Canada, les US, l'Italie .. + d'autres pays investissent dans la Recherche, en France, RIEN

Les neurologues freinent des 4 pieds sans aucun argument scientifique et, PIRE, se sont permis d'interdire cette intervention, qui n'est pas dangereuse et qui, soit soigne, soit soulage énormément !

Nous sommes en période électorale, cependant, la maladie et le handicap n'ont pas de période !



Bruno revendique une audience publique avec Mr Sarkozy et le Ministre de la santé ; revendique des engagements sérieux en faveur de cette intervention ; et demande une enquête sur les conflits d'intérêts de son neurologue qui est payé par le CHU pour soigner et qui est rémunéré par les laboratoires pour valider des médicaments.