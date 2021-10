Réginald CAILLET-MOTTE

Dans toutes mes expériences, 4 parcs animaliers et 7 exploitations agricoles, mes maîtres de stage ont souligné ma capacité à collaborer avec tout le monde, la qualité de mon travail, le respect des directives et de la sécurité, ma capacité à progresser régulièrement et ma passion pour l'univers des parcs zoologiques.



J'ai par ailleurs validé mon projet professionnel par de nombreuses expériences terrain au Parc Zoologique de Paris, au Parc Le PAL, au Parc des Félins et au Parc Animalier et Botanique de Branféré.



Aujourd'hui, je poursuis ma formation de soigneur/animateur animalier Animal Protect à Landiras (33).



Dans le cadre de cette formation, je recherche des stages entre décembre 2021 et février 2022. Puis à partir de mai 2022.





Mes autres contacts :

LinkedIn