Régine GUION-FIRMIN

Je travaille dans l'industrie du café depuis 2011 et avec des producteurs de café en Colombie et en Afrique de l'Est depuis 2017.

Depuis 2021, je dirige ma propre école de café - laboratoire de café / torréfaction privée à Nairobi, au Kenya, où j'offre une éducation sur le café certifié abordable à la communauté locale du café, torréfie pour les producteurs de café (ils peuvent donc vendre leur café comme produit fini) et gérer un laboratoire de café où les producteurs de café peuvent évaluer ou faire évaluer leur café de manière indépendante.