Régine LANDRY

Tout simplement, une passionnée convaincue par l’innovation possible dans les métiers de la vente, l’accueil et la relation client.



J'évolue du marketing aux fonctions commerciales, du management de personnes au management de projets et d’entreprises.



Mon expérience, solide et diversifiée, m'amène à collaborer avec différentes entreprises.



Forte de mon expertise et de mon tempérament, je fonde et préside le groupe OoNiSa.



www.oonisa.com



Mes compétences :

Management d'équipes

Management commercial

Management de projet

Conseil

Externalisation

Rédaction

Centre d'appels

Audit

Recrutement

Coaching