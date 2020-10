Régine PEZZETTA

Depuis 30 ans dans les métiers de l'informatique, j'ai commencé mon parcours professionnel par l'administration des systèmes et réseau durant une dizaine d'année avant de basculer dans le management des systèmes d'informations puis celle de l'informatique de gestion au travers des progiciels SAP et MES métier.

En parallèle de mon parcours professionnel et pour actualiser mes connaissances, j'ai effectué une VAE ainsi qu'une formation complémentaire de 2 ans de chef de projet au CESI à Nancy.

Je travaille actuellement dans mon domaine de prédilection et sur lequel je souhaite rester ciblé : la mise en place et la gestion de projet SAP dans les différents domaines fonctionnels de l'entreprise .







Mes compétences :

Analyse des besoins

Analyse fonctionnelle

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Persévérance