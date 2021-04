Régis ALLAZ

Après une formation de base au CFF en 1978, formation par correspondance d'électronique "Onken".

1984 Formation de conducteur de locomotive.

1998, création d'Accu-Refreshing, un service pour la régénération des accumulateurs au Ni-Mh ou Ni-Cd.

2000 conversion pour secrétaire spécialisé à CFF Cargo dans le trafic international.

2007 formation de conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses, route, rail et fluvial.

2008 fonction de trouble shooter pour la surveillance et le suivit des perturbations pour le trafic rail marchandise Suisse et international. En septembre 2008, après 30 ans aux CFF j'ai changé d'orientation pour revenir dans mon domaine de prédilection en devenant opérateur polyvalent en électricité, Dispatcher (opérateur de quart distribution et production d'électricité).



Mes compétences :

Transport

Électricité

Troubleshooting

Développeur

Analyse de données

ADR

Secrétaire

Solaire

Dispatcher